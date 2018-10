Les arracades cada vegada estan agafant més protagonisme en els nostres outfits . S'estan convertint en l'accessori indispensable i amb el qual triomfar en el Street Style .

< img src = "https://www.que.es/archivos/201801/captura-656xXx80.png" />

Ens hem enamorat dels accessoris de Lady Greta ens encanten! I cal aprofitar ara que tots ells estan de rebaixes.

Aquests pendents Giralda ens semblen ideals per lluir en un esdeveniment especial. En to daurat i amb petita pedra blava que els converteixen en una peça joia d'allò més elegant són una autèntica monada! i ara a < b> 11,99 & euro;.

els XXL en to verd pi amb forma de mitja lluna no necessiten presentació . No necessites més per tu look, ells van a acaparar totes les mirades . (11,99 & euro;)

< p> El univers influencer no ha pogut resistir-se a ells, l'espanyola Silvia García ( @bartabacmode ) llueix uns molt similars.

En format MAXI , com a nosaltres ens agraden i amb la tendència del moment; els serrells . La combinació degradada del negre amb les dues tonalitats de grisos ens fascina. ( 10,99 & euro;)

Passeu per la seva pàgina web ( ladygreta.com ) per veure tota la seva col·lecció. No només compta amb aquestes preciositats de pendents , si no, amb polseres i collarets com aquest .