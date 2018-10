IKEA ha llançat un nou anunci que anima les dones embarassades a orinar sobre ell .

< p> en l'anunci, que es publica en Amelia , una de les revistes femenines més llegides de Suècia , posa: " orinar en aquest anunci pot canviar la vida ", i afegeix:" Feu pis a la zona que i esperi un moment. Si està esperant, obtindrà una sorpresa aqu í ".

Si la pàgina detecta orina d'una dona embarassada en el pegat de la on s'anima a les dones a miccionar , apareix un descompte en el preu d'un bressol Sundvik, que costa gairebé 100 euros i es queda en uns 50,

Patrik Nygren-Bonnier , gerent de màrqueting de IKEA , va explicar que la idea darrere de l'anunci era la de "< b> mostrar la vida tal com és per a la majoria de la gent ". "Els productes de IKEA estan inspirats en la vida mateixa i són una gran part de la vida quotidiana a la llar", va dir. "Per descomptat, la vida quotidiana pot ser avorrida de vegades, però també conté aquests moments màgics que canvien la vida. Volem ser-hi quan succeeixin, ia través de la campanya 'On la vida succeeix ' portem aquesta idea fins al final. què podria ser més cert per això que el moment de crear vida? ", tal com recull ' SkyNews '.

Les proves d'embaràs com la de l'anunci detecten si l'orina conté una hormona anomenada gonadotropina coriònica humana (hCG). Les dones produeixen hCG després que un òvul fecundat s'adhereix a la paret de l'úter.