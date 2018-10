Una infermera es va emportar una desagradable sorpresa quan va comprar un parell de pantalons per Internet i va trobar un < b> tanga usat en un dels seus butxaques .

Christine Evans va encarregar 'on line' un parell de pantalons texans model Not Your Daughters Jeans de la marca Nordstrom .

Quan va rebre la comanda , atònita, va descobrir que un tanga usat venia com 'regal' a l'interior de un dels seus butxaques davanteres .

enfadadíssima, Evans va decidir escriure directament a la marca través del seu compte de Twitter : "Després de molts de fidelitat a la seva marca , m'horroritza la seva falta d'atenció al client que han demostrat quan he rebut un parell de pantalons Not Your Daughters amb un tango brut i usat a la butxaca davanter ", va tuitejar Evans .