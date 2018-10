La campanya #TancaUNICEF ha aconseguit recollir un total de 13.038,89 euros. L'acció la va engegar el Comitè d'Andorra d'Unicef el mes de març de l'any passat amb un doble objectiu: demostrar que es pot aconseguir un món millor per a la infància i aconseguir els màxims donatius possibles per destinar-los als projectes de l'entitat. Ara, aquests diners es destinaran al programa d'emergència que Unicef té en marxa a Ucraïna, per protegir els milers d'infants que viuen, juguen i van a l'escola a través de zones de mines terrestres i altres explosius, arran del conflicte que es viu a l'est del país.

Unicef i els seus socis han arribat a 500.000 infants a l'est d'Ucraïna amb el programa 'Educació sobre riscos per a mines', que va començar el 2015. Les sessions ensenyen els nens i nenes a protegir-se de les mines, les UXO i els ERW. A més, l'entitat ha proporcionat suport psicosocial a 270.000 infants afectats per aquest conflicte. Per tot això, Unicef demana a les parts en conflicte de l'est d'Ucraïna que posin fi a l'ús de mines terrestres i altres armes explosives que contaminen les comunitats i posen en perill de lesió o mort els infants.

Els diners obtinguts amb la campanya #TancaUNICEF s'han aconseguit durant els deu mesos que ha durat a través de missatges SMS amb la paraula 'UNICEF' al 606 i amb altres accions i col·laboracions, com són el taller-dinar 'Dolça solidaritat' a l'hotel Roc Blanc, les visites solidàries al museu de l'Electricitat i al Camí Hidroelèctric d'Engolasters, les setmanes temàtiques i/o la sessió d'espais publicitaris a diversos mitjans de comunicació, els donatius a través de la pàgina web d'Unicef i la participació dels ambaixadors Gerard Claret i Albert Llovera, entre d'altres personalitats, en diferents accions, com ara la gravació d'un vídeo en què s'afegien a la campanya #TancaUNICEF.

Unicef recorda que, a dia d'avui, encara hi ha milions d'infants que passen fred i gana, i que molts emmalalteixen per no haver estat vacunats. A més, hi ha molts altres nens i nenes que no poden anar a l'escola o menors que treballen i són explotats.