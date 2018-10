Tomavistas comença l'any amb dues noves confirmacions: Django Django i Ell Va matar a un Policia Motorizado . Dos noms que s'uneixen als ja anunciats The Jesus and Mary Chain , Superchunk, Princess Nokia, La Casa Azul , El Columpio Asesino, Javiera Mena, La Ben estimada , Belako , el Txad Vangaalen, Tulsa, Melange, Altin Gün, Kokoshca i Chlöe 's Clue, que actuaran els dies 25 i 26 de maig en un dels pulmons verds de la capital: el parc Enrique Tierno Galván.

Els britànics Django Django tenen entre mans un dels discos més esperats de l'any. 'Marble Skies' és el títol d'aquest nou treball, que es publicarà el proper 26 de gener i del qual ja han avançat dos singles increïbles com són "Tic Tac Toe " i " In Your Beat ". Un àlbum en què s'atreveixen amb nous sons com el Krautrock , el dancehall jamaicà, el pop electro dels 80, el pop estiuenc o el dream pop .

D'altra banda, El Mató a un Policia Motorizado (La Plata, Argentina) aterren a Tomavistas amb el seu quart àlbum d'estudi, 'La Síntesi O'Konor' . Serà la seva presentació oficial a Madrid i tocaran en directe per primera vegada a la nostra ciutat aquestes deu cançons gravades al començament de 2017 en els estudis Sonic Ranch a Texas, Estats Units, en què s'aprofundeix la recerca sonora iniciada el Violència < / i> (2015, Maxi Simple).

Amb 'la síntesi O'Konor' , la banda incursiona en formes i matisos musicals inèdites fins al moment en el seu recorregut artístic: representa l'inexplicable, l'enigma que es revela lentament, el cas estrany que es fusiona amb la quotidianitat, sempre cobert d'un fosc optimisme. El disc ha estat molt ben acollit a casa nostra entrant en el lloc 16 dels millors discos internacionals de 2017 per a la revista Mondosonoro .