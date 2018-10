Tot just un mes després que sortissin a la venda ia falta de sis mesos per a la seva celebració, Mad Cool 2018 es confirma com un dels festivals més potents del panorama nacional esgotant els abonaments de tres dies.

La tercera edició del festival reunirà a Madrid a grups de la talla de Pearl Jam, Depeche Mode, Queens Of The Stone Age, Tame Impala, Black Rebel Motorcycle Club, Franz Ferdinand , Kasabian, Justice, Snow Patrol , Alice In Chains, Fleet Foxes, MGMT , At The Drive-In i molts altres artistes; alguns dels quals seran revelats en les pròximes setmanes.

A partir d'aquest moment ja només estan a la venda les últimes existències d'abonaments i entrades VIP (400 euros general, 175 per dia), així com les entrades de dia (85 euros fins a completar aforament) i el Mad Cool Ticket Pack de venda exclusiva en botigues Fnac i fnac.es, que inclouen entrada per als tres dies del festival, però les seves unitats són limitades.

/ p>