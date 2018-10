El comú d'Escaldes-Engordany informa que aquest dilluns començaran les obres de renovació dels serveis i embelliment del carrer Santa Anna. Des de la corporació es vol insistir que els treballs de renovació de la xarxa separativa d'aigües pluvials, fecals i termals al carrer Santa Anna són del tot necessàries per tal de garantir-ne el seu correcte funcionament i durabilitat en el temps. Els treballs tenen un cost de 422.514 euros, 373.419 euros dels quals són assumits pel comú, 30.677 euros per FEDA i 18.418 euros per Capesa.

Quant a l'embelliment del carrer, la nova calçada estarà composta per voravia a banda i banda d'aproximadament un metre d'amplada, ampliant l'actual, i la resta de la calçada s'asfaltarà pel pas de vehicles. Les voravies seran de granet de tres colors, com el de l'avinguda Carlemany i es canviaran els fanals. Mentre durin les obres, la circulació per aquest carrer romandrà tancada i es desviarà el trànsit per l'avinguda Copríncep de Gaulle.

Aquest dijous al matí, la cònsol major, Trini Marín, ha explicat als comerciants de la zona els detalls de les obres, que està previst que finalitzin a finals d'abril.