Com era de preveure, el grup parlamentari demòcrata ha fet una defensa aferrissada del projecte de pressupost per al 2018 que proposa el Govern. El conseller Miquel Aleix ha argumentat al Consell General que la proposta “consolida el projecte de DA, més sòlid que mai, i permet afrontar amb garanties el canvi de model de país” que van iniciar els demòcrates fa set anys, i que passa per l'obertura econòmica i la inversió estrangera i el desplegament del marc fiscal. “És continuista, perquè manté l'estabilitat pressupostària, i el dèficit continua per sota de l'1% del PIB”, ha afegit Aleix. “Defuig l'immobilisme i busca la sostenibilitat a mig i llarg termini”.

El demòcrata també ha assegurat que el projecte pressupostari “no va en detriment de les partides socials”, i ha garantit que “no donem l'esquena a les persones amb dificultats econòmiques”. A més, ha reiterat que la millora econòmica del país va endavant, com demostra l'augment de la massa salarial i del salari mitjà. També ho constata l'increment d'ingressos mitjançant els impostos indirectes, sobretot de l'IGI, que demostra “que el consum i el turisme creix”, ha argumentat Aleix.

Quant al capítol de personal, que augmenta un 2,7% respecte del pressupost del 2017, el conseller demòcrata ha valorat que, per una part, correspon a l'increment de l'IPC dels sous i el pagament de complements de jubilació, i les noves contractacions per a àrees clau, com la justícia, l'educació i el benestar social.

Aleix també ha destacat la partida d'encunyament d'euros commemoratius dels 25 anys de la Constitució, que permetran obtenir molts ingressos.

Les polítiques turístiques, educatives, de suport al sector de la ramaderia i l'agricultura, a la cultura i l'esport són altres capítols que ha subratllat el conseller del grup parlamentari demòcrata.

Crítiques de Bonet i SDP

Per la seva part, durant el seu primer i breu torn d'intervenció, la resta de consellers del grup mixt han criticat el projecte de pressupost. La consellera independent Sílvia Bonet ha insistit, sobretot, en la manca d'un pressupost social. El conseller d'SDP, Víctor Naudi, ha considerat que el projecte denota “improvisació i inestabilitat”. En les pròximes intervencions podran seguir argumentant les seves crítiques al projecte pressupostari de DA.