El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha apel·lat a les xifres i a la reducció del deute per rebatre els arguments de l'oposició sobre el projecte de pressupost. Ha replicat les intervencions dels consellers Jordi Gallardo i Pere López en l'àmbit de les prestacions socials que “han permès que moltes famílies superessin moments difícils”. També s'ha referit a diverses xifres per constatar, en la seva opinió, el bon moment del país. Això és, en paraules de Jordi Cinca, els vuit milions de visitants i l'augment de turistes, el creixement net de 531 establiments, l'augment del salari mig i l'augment de les importacions al marge del tabac, les begudes alcohòliques i els carburants. En un altre ordre de coses ha lloat la tasca de la Cambra de Comerç, la creació de la Marca Andorra i les inversions en educació, sanitat i la xarxa viària, com ara la desviació de Sant Julià de Lòria.

Fet aquest repàs, Cinca ha afirmat que els propers pressupostos estaran més vinculats a la inversió que al dèficit. Ha aprofitat per rebatre les afirmacions de l'oposició sobre el deute. “Mai els havia preocupat quan governaven. Els haig de dir que el dèficit ara és de 56 milions d'euros, el més baix dels darrers quinze anys i més baix que el generat en un sol any durant els anys 2006, 2007 i 2008”. Una menció especial han tingut els funcionaris perquè el ministre de Finances ha anunciat que part del personal eventual es convertirà en fix i que s'ha aprovisionat amb 21 milions la jubilació de funcionaris, “per poder pagar allò que fa disset anys es va prometre sense calcular el cost”.

Ha defensat el pressupost com una eina per garantir l'estat del benestar i donar una resposta ràpida a les demandes dels ciutadans. “És un pressupost que ha d'actuar com a tractor de l'activitat econòmica i com a consolidació del marc fiscal. Gràcies a aquestes polítiques, la liquidació del deficit no estarà per sobre de l'1% del Producte Interior Brut (PIB)”. Cinca ha enumerat les partides més importants destinades a cada ministeri, com ara l'obertura d'una ambaixada a Berlín, pel pes que té Alemanya en el panorama mundial; la celebració a Andorra de la Cimera Iberoamericana, pel que fa a les relacions exteriors, i el pla Renova pel que fa a Medi Ambient i Sosteniblitat. El ministre ha dit que, molt probablement, és el penúltim pressupost que presenta.