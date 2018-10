“En un període raonable, cap al mes de març, podrem tenir un candidat que sigui recolzat de manera unànime pel partit”. Així ho ha afirmat el secretari general de Demòcrates per Andorra, Esteve Vidal, durant les declaracions amb la premsa, abans de començar la primera reunió executiva del nou equip que va sorgir del darrer congrés del partit. Vidal ha recordat que fa uns mesos es va crear una comissió electoral, que no forma part de l'executiva, que s'ha de reunir de manera formal en els propers dies per buscar un candidat que “sigui de consens i que rebi el suport de tots”.

Respecte als noms que estan sobre la taula, el secretari general ha apuntat que “són els que han sortit a la premsa”, és a dir, Gilbert Saboya, Jordi Cinca, Xavier Espot, Sílvia Calvó, Ladislau Baró i Vicenç Mateu. El mateix Vidal, que també havia sortit en algunes travesses, s'ha autodescartat, de la mateixa manera que Jover ho va fer fa uns mesos. Pel que fa a l'avançament de les eleccions, Vidal ha apuntat que la comissió de recerca del candidat treballa sobre la possibilitat que finalment s'esgoti la legislatura, “mes amunt mes avall”, ha explicitat.

De cara al programa electoral de les properes eleccions, el secretari general ha explicat que, en cas que DA segueixi al poder, la intenció és implementar la recuperació econòmica en el seu dia a dia. Per als demòcrates, aquest afer es traduiria en l'augment del salari mínim fins arribar als 60% del salari mitjà, és a dir, a uns 1.200 euros, durant la legislatura que ve. “És obligació de tots treballar en objectius ambiciosos”, ha dit Vidal.

En relació a la Llei de la Funció Pública, Vidal ha afirmat que “objectivament, el projecte de llei comporta unes millores pels funcionaris”, malgrat les seves queixes. Ha destacat els avenços en matèria de carrera professional i de meritocràcia: “És un bon text perquè incentiva la formació i a la llarga es veurà que és un avenç important”. Pel que fa al procediment adoptat en el llarg procés de treball del text, el secretari general demòcrata ha recordat que “no estem parlant d’un escenari de negociació sinó consultiu”.

Favorables a un canvi del reglament del Consell General

Respecte a la demanda de modificació que el PS ha presentat a Sindicatura perquè es pugui modificar el reglament del Consell General, Vidal està d'acord que s'ha d'abordar un canvi profund del reglament, “però no en funció de les urgències de cada partit”. És per això que, en ser preguntat pel posicionament de DA respecte a la demanda del PS, Vidal no ha contestat de manera directe i ha reiterat que “una reforma del reglament s'ha de fer de forma calmada i analitzada i no a correcuita”.