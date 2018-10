El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres un decret que estableix que els comuns, a partir de l'1 de gener del 2019, hauran de tenir homogeneïtzats els seus pressupostos, tal com preveu la nova Llei de transferències. L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar al Govern el seu anàlisi a l'hora de fer el repartiment de les transferències i avançar en l'aplicació de normes de comptabilitat internacionals així com en la consolidació dels comptes de l'Estat. Així, les corporacions hauran d'utilitzar la mateixa classificació funcional de les partides i hauran de comptabilitzar amb els mateixos criteris, tant pels pressupostos dels comuns com dels ens que en depenen.

El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha indicat que s'ha triat el format de classificació funcional que ja utilitzen quatre dels set comuns, de manera que considera que “serà relativament senzill d'implementar”. Amb tot, a mitjà o llarg termini els comuns hauran de fer una nova adaptació per homogeneïtzar el sistema amb el del Govern, que fa servir l'estàndard internacional de les Nacions Unides conegut amb el nom de Cofoc. De moment, la primera adaptació entrarà en vigor l'any vinent, de manera que els comuns tenen un any per adaptar-s'hi.

D'altra banda, el Govern ha aprovat un segon decret, també vinculat a la Llei qualificada de transferències, que fa referència a una part dels nous mecanismes de repartiment, els criteris de redistribució sostenible. Així, el decret estableix els requisits que han de complir les inversions comunals de caire mediambiental, social o econòmic per ser considerades sostenibles i, per tant, perquè es tinguin en compte en el repartiment de la partida de política d'inversió sostenible. L'objectiu d'aquest mecanisme de repartiment és que els comuns destinin el 10% de la transferència que reben del Govern a inversions sostenibles. Aquests nou criteri, però, no entrarà en vigor fins al 2020, tal com ha recordat Cinca.

Cinca espera resposta de Marsol sobre l'Agència Tributària aquest gener



El ministre portaveu ha explicat que en les properes dues setmanes preveu mantenir una reunió amb la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, per tal que li doni el retorn de la proposta que li ha fet el Govern per convèncer el comú de la capital d'entrar a formar part de la futura agència tributària nacional. Cinca ha dit que els neguits de Marsol són raonables, tenint en compte que el departament de gestió tributària del comú és bastant més gran que la resta i també amb una capacitat de recaptació molt més important, de manera que una de les dificultats més grans és el fet de desplaçar el gruix de l'activitat cap al nou organisme però al mateix temps quedar-se amb una part important de l'estructura al comú. Aquest fet, segons el mateix Cinca, li suposa al comú “tenir gairebé una duplicitat de costos”. No obstant, el ministre espera que la resposta de Marsol sigui favorable, ja que l'agència tributària “és un projecte positiu per les administracions però sobretot per als ciutadans”.