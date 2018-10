Ski Andorra i Andorra Turisme organitzen accions comercials conjuntes a les ciutats de Barcelona, Nantes i Tolosa. A Barcelona es realitza una acció comercial al centre Illa Diagonal, on fins al 13 de gener hi haurà un estand, que recorda les construccions tradicionals de muntanya, on es reparteix informació relacionada amb les estacions d'esquí andorranes. També hi ha un 'photobooth' que simula un telecadira on la gent s'hi pot fer fotografies. De fet, la proposta està tenint molt èxit entre els visitants.

Del 26 al 28 de gener, Ski Andorra participarà al 19è Saló internacional del turisme de Nantes, una fira amb 8.700 metres quadrats i uns 500 expositors. També a França, del 9 a l'11 de febrer, Ski Andorra i Andorra Turisme participaran al Saló del turisme Mahana de Tolosa, on hi haurà presència de més de 220 destinacions de tot el món.

Per al sector, les fires són un espai idoni per realitzar operacions comercials, ja que són punts d'intercanvi d'opinions i tendències, i una font d'informació del que es mou al sector de la neu mundial.