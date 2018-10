Una exposició a Brussel·les mostra la roba usada per les víctimes de violació en el moment en què van ser atacades. Pel que sembla, la mostra està realitzada amb la intenció de desmitificar la idea que la vestimenta provocativa és un dels factors clau en els delictes sexuals violents .

La exhibició s'ha realitzat en un museu, del tristament conegut barri de Molenbeek , de la capital belga, i sota el títol de ' És culpa meva? < / b> ', mostra el abillament que, diferents víctimes, vestien en el moment en què van ser violades , tal com informa el lloc web' Flanders News '.

La roba prestada als organitzadors inclou pantalons de xandall, pijames i vestits . "El que noten immediatament quan caminen per aquí: totes són peces molt normals que qualsevol faria servir ", va explicar Liesbeth Kenne s, una de les responsables de l'exposició al canal de ràdio ' VRT1 '. "Fins i tot hi ha una camisa infantil amb una imatge de ' My Little Pony ' a l'exposició, que porta a casa una dura realitat", va dir.

< p> Kennes va assegurar que "culpar la víctima" segueix sent un problema en els casos d'agressió sexual , on aquesta pot ser interrogada sota el supòsit que van ser, almenys en part, responsables de l'agressió sexual. "Darrere d'aquestes figures hi ha persones de carn i ossos, dones, homes i nens", ha dit, "la nostra societat desanima a les víctimes de parlar sobre el que han experimentat".

Mentre que les víctimes són acusades de vestir-se provocativament , coquetejar o fins i tot anar amb bicicleta a casa a altes hores de la nit , Kennes va dir: "Només hi ha una persona responsable, una persona que podria prevenir la violació: el perpetrador ".