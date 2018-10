La quarta edició de la competició Micro First Lego League, organitzada per Andorra Telecom, se celebrarà el 24 de gener amb una participació rècord que evidencia la cada cop més gran implantació de la robòtica als centres d’ensenyament. Andorra Telecom informa que un total de deu equips, tres més que en l’edició passada, prendran part en aquesta competició, que també comptarà amb una seu inèdita com són els cinemes de l'illa Carlemany.

Del total d’equips, tres corresponen al col·legi Janer, un al col·legi Sagrada Família mentre que els centres de Santa Coloma, Ordino i Encamp de l’escola andorrana n’aporten dos cadascun. La responsable de Patrocinis, Premsa i Responsabilitat Social Corporativa (RSC) d’Andorra Telecom, Inés Martí, s’ha mostrat molt satisfeta de l’evolució d’aquesta prova. “Si la incorporació de les escoles Janer i Sagrada Família va ser una gran notícia en l’edició passada, aquesta afrontem una xifra d’equips aspirants rècord, fet que considerem un èxit”, ha manifestat, per afegir que la competició en el seu actual format ha tocat sostre i que “si l’any vinent s’incrementa la xifra d’equips haurem de preparar una fase prèvia eliminatòria”.

La Micro First lego League és una competició que estableix que els equips d’estudiants participants construeixin i programin un robot que ha d’afrontar un repte relacionat amb la sostenibilitat mediambiental o social. Aquest any s’ha triat com a 'leit motiv' de la competició la relació entre l’ésser humà i l’aigua amb el títol genèric Hydro Dynamics, un repte que requereix que els participants proposin fórmules per millorar la recerca, el transport i l’ús de l’aigua.

La competició es divideix en tres vessants: el projecte científic, el projecte de valors i el disseny i programació d’un robot per la realització del repte proposat. El projecte científic és un dels pilars del torneig i representa pels equips una oportunitat d’aportar solucions creatives i innovadores. El jurat tindrà en compte com a criteris d’avaluació la investigació, el caràcter innovador de la solució aportada i la presentació.

L’organització internacional té molt present que una competició d’aquestes característiques, amb un evident caràcter pedagògic, no tindria sentit sense que la tasca dels equips tingués en compte una sèrie de valors com són el treball en equip, el 'fair-play', l’intercanvi d’experiències o la col·laboració. Finalment, el joc dels robots posarà a prova l’habilitat del dispositiu construït i programat pels equips per realitzar unes missions en un tauler de joc i que inclouen la recollida d’aigua de pluja, la substitució de canonades o la neteja d’una depuradora.