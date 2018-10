Després de l'èxit assolit l'any passat amb la interpretació de 'Jesucrist Superstar', aquesta vegada el taller de teatre musical de Sant Julià de Lòria portarà als escenaris la comèdia musical mundialment coneguda i cantada per tots, 'Grease'. Al llarg d'aquest 2018 la pel·lícula complirà 40 anys, i els organitzadors han cregut que aquesta efemèride era prou important com per dedicar-li el taller d'enguany. Una formació que té com a principal objectiu que els alumnes aprenguin els conceptes més bàsics i pràctics de les tres disciplines d'un musical, el cant, la dansa i la interpretació.

La gran diversitat de balls i coreografies que els alumnes podran provar i interpretar ha estat una de les altres raons per triar aquest musical. El taller està obert a tothom, a partir de 13-14 anys, i no cal tenir cap tipus d'experiència prèvia per apuntar-se, “només ganes de passar-ho bé”, tal com ha apuntat la professora de l'Animal Escola de Teatre, Irina Robles. Conjuntament amb Robles, Oriol Vilella, de l'Espai de Música Moderna, i Verònica Perez, de l'Escola Líquid Dansa, seran el cos de professors que duran a terme aquesta segona edició del taller musical. “Ens interessa molt que també s'apunti gent adulta i també masculina, ja que la barreja intergeneracional és el fruit més sucós que es va poder tastar l'any passat”, ha explicat Vilella.

Pel que fa a l'adaptació, els organitzadors han destacat que s'ha realitzat a través de la pel·lícula, però aquesta vegada s'ha tret protagonisme als dos personatges principals per atorgar-ne més a tot el conjunt. “Donem protagonisme al cor i busquem que tothom tingui el seu moment de glòria”, ha puntualitzat Robles. Com a tret diferencial i destacable també cal apuntar que totes les cançons seran en català. A més, aquesta vegada la part musical, com que es tracta de cançons molt complicades, s'ha decidit professionalitzar-la i atorgar aquest privilegi al grup andorrà Madre Tomasa, que serà l'encarregat d'interpretar les cançons en directe.

Els interessats a participar al taller tenen temps per apuntar-se fins a aquest divendres. De moment ja s'han apuntat unes deu persones i el límit del taller és de 20 participants. Els assajos seran cada dissabte, de 10 del matí a dos quarts de dues del migdia, i el preu d'inscripció és de 150 euros, IGI no inclós. El musical veurà la llum el proper 18 de març a l'Auditori Claror de Sant Julià de Lòria.