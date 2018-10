El Tribunal dels Drets Humans dóna la raó de forma parcial a cinc caixeres que van resultar comiats després de ser gravades robant productes del supermercat per al qual treballaven a Barcelona, ??segons informa El País. El succés es va produir en 2009 i els magistrats consideren que es violava el seu dret a la intimitat per l'enregistrament sense permís de les treballadores.

Estrasburg ha decidit que l'empresa ha d'indemnitzar les que van ser treballadores del supermercat amb 4.500 euros, però manté el seu acomiadament, ja que van ser sotmeses a un judici just a Espanya.

les cinc treballadores sabien de la instal·lació de les càmeres a la botiga per investigar possibles robatoris, però es van instal·lar en llocs la ubicació no va ser informada als empleats. El tribunal europeu declara que les treballadores haurien d'haver estat informades de la seva vigilància durant la jornada laboral.

Després de reunions individuals amb les cinc caixeres, tres d'elles van admetre la seva participació en els fets i es van comprometre a no presentar cap queixa davant els tribunals a canvi de no produir-se denúncia per part del cap, però no van complir amb la seva paraula i van acudir a la legislació laboral impugnant els seus acomiadaments.

< p> la justícia espanyola va donar la raó a l'empresa catalana, per la qual cosa van acudir al Tribunal Europeu de Drets Humans, que han considerat que es va produir un judici just.