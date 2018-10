Després de celebrar-se la desena gala, la nova edició d'Operación Triunfo afronta la seva recta final. El xou d'aquesta setmana, que va comptar amb l'espectacular col·laboració de Pablo López i la presència de Carlos Jean com a jurat convidat, va deixar algunes sorpreses i més d'una actuació per el record.

Iniciada amb un heroic Resistiré grupal que va recolzar la campanya contra el càncer liderada per l'Home de Negre -que va visitar l'Acadèmia la setmana passada-, la Gala 10 va brindar grans cançons com la versió a piano d'Amaia de Somiar amb tu (Zenet) o la llatina la negra té tumbao de Celia Cruz, interpretada per Ana Guerra.

No obstant això, el format s'acosta al final i es veu forçat a acomiadar els seus millors talents. Precisament Anna Guerra es va convertir en una de les nominades malgrat la seva espectacular interpretació. Guerra, que ha mostrat un gran creixement en l'edició, estarà acompanyada per Roi , segon assenyalat tot i tornar a treure un somriure a tots els presents amb el seu repte ballarí costat de Roberto Leal < /b>.

NEREA, NOVA expulsada

Qui sí va abandonar l'Acadèmia en l'última gala va ser Nerea. La catalana, que competia amb Agoney per romandre a la casa, es va acomiadar dels seus companys després d'una ajustada votació que va acabar decantant-se del costat del canari (47% – 53%), que va interpretar de manera impecable < i> Somebody to love de Queen.