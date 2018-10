Entre el 13 de novembre i aquest dilluns a les set de la tarda, la policia ha realitzat una campanya contra la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Fins aquest diumenge, el nombre de persones detingudes en el marc d'aquesta campanya ha estat de 47, és a dir, conductors que han estat aturats arbitràriament per ser sotmesos a una prova d'alcoholèmia i han donat un resultat positiu per sobre del límit penal establert. Entre l'11 i el 24 de desembre és quan més controls hi ha hagut i, per tant, més detencions, ja que ha coincidit amb el període de sopars d'empresa de Nadal. Amb tot, la policia sempre adverteix de l'inici de les campanyaes ja que en busca un efecte dissuasiu i no de càstig.

Tot i que durant el període de la campanya s'ha incrementat la vigilància, la policia realitza periòdicament controls d'alcoholèmia i també realitza les proves a les persones al volant que pateixen un accident o cometen una infracció al codi de circulació. Entre el 13 de novembre i el 7 de gener s'han detingut 29 persones per aquests motius, per tant, en total, el nombre de detinguts per conduir sota els efectes de l'alcohol (i en algun cas, també de les drogues) ha estat de 76.

Els controls preventius d'alcoholèmia segueixen el pla d'actuació marcat pel ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior per “millorar la seguretat viària en general i reduir el nombre d'accidents provocats pel consum d'alcohol, així com sensibilitzar els conductors del risc que comporta conduir en aquestes condicions”.

El Codi de Circulació estableix que la franja mínima punible en matèria administrativa se situa per sobre del 0,2 g/l de sang en els conductors professionals i de 0,5 g/l per a la resta de conductors. Quant a la responsabilitat penal, el Codi Penal fixa les taxes d'alcoholèmia en un grau superior a 0,5 g/l de sang per als conductors professionals i una taxa superior a 0,8 g/l per als no professionals.

La sanció administrativa pot suposar la suspensió del permís de conduir per una durada màxima d'un mes, juntament amb una sanció de 150,25 euros. Les conseqüències jurídiques de les infraccions per la via penal poden comportar, per als conductors professionals, pena de presó fins a dos anys i privació del permís de conduir fins a quatre anys, i inhabilitació professional fins a quatre anys; i per als conductors no professionals, pena de presó fins a un any o arrest, i privació del permís de conduir fins a tres anys.