Deu persones han estat detingudes, durant la setmana passada, per enfrontar-se amb agents de policia en diverses circumstàncies, segons el balanç setmanal de detencions. La primera intervenció va ser el 2 de gener a dos quarts de dues de la matinada al Pas de la Casa, quan una patrulla va ser requerida per una baralla a la via pública entre dos turistes, dos germans de 18 i 23 anys. Quan els agents van intervenir, els dos joves es van mostrar molt agressius, amenaçant i insultant, i la policia els va detenir com a presumptes autors dels delictes de maltractaments, amenaces, injúries, resistència i desobediència greu a funcionaris de policia en l'exercici de llurs funcions. Aquesta baralla s'ha fet viral ja que un dels dos joves, minuts abans de la baralla, havia caigut a terra, embriac, i dos agents de circulació que estaven retirant un cotxe amb la grua van marxar sense atendre'l, tot i que van trucar la policia perquè hi acudís.

El dia 4, a les quatre de la matinada a Escaldes-Engordany, la policia va ser advertida que hi havia una persona estesa al terra, semiadormida i amb símptomes d'embriaguesa. Quan els agents el van voler atendre, l'home, resident de 32 anys, va donar un cop de puny a un dels policies i els va proferir amenaces i injúries. L'home va ser detingut com a presumpte autor dels delictes de maltractaments, amenaces, injúries, resistència i desobediència greu a funcionaris de policia en l'exercici de llurs funcions. El mateix dia, cap a les 22.20 hores un home resident de 37 anys també va ser detingut pels mateixos motius a Sant Julià de Lòria. Un bar va avisar una patrulla per problemes amb una persona èbria, que cridava molt fort. L'home es va mostrar agressiu, no volia col·laborar i va proferir amenaces i insults als agents.

L'endemà, 5 de gener, un home resident de 26 anys va mostrar el mateix comportament amb la policia. Cap a les quatre de la matinada, en un carrer d'Escaldes-Engordany, una patrulla va controlar un grup de persones que s'estava proferint crits a la via pública. Una d'elles va mostrar una reacció desproporcionada envers els agents, amb amenaces i injúries, resistint-se al control.

El dia de Reis, a les dues de la matinada, a Sant Julià de Lòria, la policia va ser advertida que hi havia un home cridant al carrer i picant insistentment a l'intèrfon de la seva parella, amb la qual havia tingut una discussió. En intervenir els agents, l'home, resident de 34 anys, va amenaçar i insultar els agents. La mateixa matinada, cap a les 6.32 hores, una patrulla va haver d'actuar en un domicili de la capital ja que un home de 25 anys havia entrat al domicili dels seus progenitors de forma il·lícita, forcejant amb el pare amb insults i amenaces, i també es va encarar amb els agents. Per tot això, el jove va ser detingut com a presumpte autor dels delictes de maltractaments en l'àmbit domèstic, violació de domicili, amenaces, injúries, resistència i desobediència greu a funcionaris de policia en l'exercici de llurs funcions. Una hora més tard, a Escaldes-Engordany, el veïnat d'un immoble va avisar la policia que hi havia una forta discussió d'una parella, que va llençar pel terra mobiliari de la terrassa d'un bar i va trencar la porta d'entrada de l'edifici. Quan la patrulla va arribar, la parella es va mostrar despectiva i desafiant. Tots dos, una noia de 19 anys i un noi de 23 anys van ser detinguts. Finalment, el dia de Reis a la tarda, una patrulla va ser requerida en un centre comercial de Sant Julià de Lòria, perquè un home havia sostret mercaderia valorada en 575 euros. En efectuar un escorcoll al vehicle de l'interessat, al seu interior hi havia la seva parella, una dona no resident de 50 anys, que va insultar i es va resistir als agents.

D'altra banda, durant la setmana passada la policia va detenir set persones més per diversos delictes. Una d'elles és un home de 28 anys que va donar dos cops de puny a un altre home en un bar, i li va trencar dues dents, i una altra és un noi de 20 anys que conduïa amb el permís de conducció suspès. Les altres cinc detencions van ser de dues persones que conduïen amb un límit d'alcoholèmia per sobre del legal i tres turistes que accedien al Principat per la frontera del riu Runer amb diversos productes estupefaents.