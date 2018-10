La Fundació Crèdit Andorrà inicia una nova temporada del seu programa d'activitats i formació per a la gent gran. En total, es duran a terme vint-i-cinc iniciatives entre els mesos de gener i juny de 2018 a L'espai, que inclouen conferències, cursos i tallers relacionats amb les noves tecnologies, l'alimentació, l'activitat física, la cultura o el medi ambient, entre altres.

El programa inclou activitats relacionades amb les noves tecnologies, com tallers d'iniciació en l'ús de l'entorn Windows i tots els seus programes, cursos d'ampliació, tallers sobre fotografia i vídeo digital, maquetació de publicacions, emmagatzematge al núvol, xarxes socials, i Smartphone i tauletes tàctils. També es repeteix el curs d'estimulació de la memòria mitjançant la informàtica, que es va estrenar l'any passat amb un gran èxit de participació.

Aquesta temporada ofereix tres visites guiades a museus d'Andorra: la Casa Rull de Sispony, la Casa d'Areny-Plandolit i, per últim, una visita a l'exposició temporal del museu Carmen Thyssen.

Aquestes activitats, que formen part del programa 'Envelliment saludable', tenen per objectiu fomentar l'activitat física i proporcionar eines per ajudar a envellir de manera més sana. Entre les propostes d'aquesta temporada hi ha una sortida a Segudet i una a la vall de Rialb, així com un taller pràctic d'alimentació saludable, un d'activitat física i relaxació i un de percussió corporal. Les xerrades que complementen la programació són: 'Protegeix-te del fred. Consells i precaucions en cas d'onada de fred', 'Usos i costums associats a les plantes a Andorra' i 'Aprèn a utilitzar una aplicació mòbil d'emergències'.

Els cursos i tallers estan pensants especialment per donar resposta a les inquietuds de les persones més grans de 60 anys. La Fundació Crèdit Andorrà també dona suport a l'AVIM, l'Associació de Gent Gran Voluntària, que promou el voluntariat i l'ajuda mútua entre la gent gran. Les inscripcions s'obren aquest dimarts i, com és habitual, totes les activitats són gratuïtes.