Gener és un dels mesos més complicats de l'any per a les economies familiars , sobretot després de les pujades de serveis bàsics com la llum o el gas < / b>. Després de la gran quantitat de despeses que ens veiem obligats a realitzar en les festes nadalenques, l llega la temuda costa de gener , en què moltes famílies han de fer malabarismes per aconseguir arribar a final de mes. És per això que ' idealo.es ', un dels comparadors de preus més importants d'Europa , ofereix 5 útils consells per superar amb èxit aquest complicat tram de l'any.

1- Organització del pressupost familiar : El primer pas que han de donar totes les famílies, sobretot les més nombroses, és fer un e studio de les seves despeses de cara a planificar els futurs desemborsaments . Així, cal tenir en compte quins són els despeses fixes que caldrà afrontar (hipoteca, llum, aigua …) i establir la part corresponent del pressupost familiar per a cada una d'aquestes necessitats. D'aquesta manera podrem saber quants diners podrem dedicar per a un altre tipus de despeses no imprescindibles.

2- Abans de comprar, compara : La millor forma de maximitzar l'estalvi familiar és comparant preus abans de realitzar qualsevol tipus de compra. Per exemple, c omparando preus a internet abans d'efectuar una compra , els espanyols poden estalviar una mitjana de un 33,5% . Igual que se sol comparar preus a l'hora d'adquirir un vol o reservar un hotel, és important que fem el mateix davant de qualsevol altre tipus de compra.

3- Controla les despeses no prioritaris < / b>: no és el moment de fer desemborsaments que realment no siguin necessaris, de manera que analitza bé si realment necessites allò que estàs pensant comprar i si la seva adquisició no va a desquadrar teu pressupost. Millor esperar una mica i fugir de la compra per impuls, meditant bé si és el moment de fer aquesta despesa.

4- Ull amb els productes ganxo de les Rebaixes : Encara que estiguem en plena època de Rebaixes d'hivern , cal tenir molta cura amb els supòsits gangues o els grans descomptes per no tenir un ensurt després. És important saber quin era el preu del producte abans de les Rebaixes i comprovar que efectivament el descompte que s'indica és real.

5- Efectua un consum responsable : Una de les millors maneres d'estalviar és fent un consum responsable de recursos com la llum o l'aigua . Utilitzar bombetes de baix consum , no deixar tots els llums encesos, posar la calefacció només el necessari o fer una passejada en comptes d'agafar el cotxe en trajectes no molt llargs són alguns exemples de com es pot estalviar alhora que s'ajuda a protegir els recursos naturals del planeta.

" l'època nadalenca suposa un esforç econòmic molt gran per a moltes famílies, entre dinars familiars i regals, que al gener s'han d'estrènyer el cinturó per poder arribar a final de mes ", assenyala Adrián Amorín, Country Manager de idealo.es , que afegeix:" Seguint aquests consells serà possible superar la costa de gener sense problema, controlant la despesa familiar, fomentant l'estalvi i ajudant a tenir cura del medi ambient ".