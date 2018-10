Més d'un miler de persones han assistit a les quatre funcions d''Els pastorets' de Sant Julià de Lòria, una tradició des de ja fa 24 anys. L'elenc artístic està format per actors i actrius amateurs (tot i que hi ha algun personatge interpretat per gent que fa anys que roda pels escenaris), però la direcció s'encarrega cada any a professionals. Enguany, l'equip directiu l'han format el tàndem Juanma Casero i Irina Robles, que han combinat tradició i modernitat en la seva adaptació del clàssic de Folch i Torres. Les representacions han tingut lloc els dies 26 i 30 de desembre, i 6 i 7 de gener, i els dies amb més públic han estat el 30 i el 6, segons ha confirmat la tècnica de l'Àrea de Cultura del comú de Sant Julià de Lòria, Elisenda Palomares. El dia 6, a més, hi va haver una sorpresa, ja que els Reis van passar per la representació per entregar les seves ofrenes (or, encens i mirra) al nen Jesús, sorprenent a tot el públic.

La resposta del públic davant la proposta de Casero i Robles ha estat molt positiva, segons Palomares. A més, ha destacat “la bona harmonia” sorgida entre tot l'equip que ha participat en 'Els pastorets' 2017-2018. L'escenografia és un dels elements que més ha sorprès, ja que ha estat dissenyada de manera que en un tancar i obrir d'ulls el bosc esdevenia l'infern o el poble dels pastors.

La proposta ha estat divertida i amb algunes novetats: Satanàs ha estat representat per tres persones alhora (Lluís Adran, Júlia Baron i Anna Mangot), les set fures han representat els set pecats capitals i la Verge Maria i Josep han recuperat el protagonisme. A més d'una posada en escena espectacular, 'Els pastorets' han comptat amb un cor en directe i s'ha recuperat el vestuari original, de fa gairebé 25 anys, que s'ha restaurat per a l'ocasió.