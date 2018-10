Les estacions Vallnord – Pal Arinsal i Vallnord – Ordino Arcalís han rebut més de 110.000 visitants durant les festes de Nadal, concretament, entre el 23 de desembre i el 7 de gener. Pal Arinsal ha vist com l'afluència a les pistes ha augmentat un 15,5% respecte les mateixes dates de la temporada passada, és a dir, ha acollit més de 86.000 persones davant de les 74.000 persones del Nadal passat. Vallnord – Pal Arinsal continua l'activitat amb gruixos de neu situats per sobre dels 100 centímetres, amb la previsió de mantenir el cent per cent de les instal·lacions i les pistes d'esquí obertes, i de mantenir un ritme de facturació similar al de la darrera temporada, amb el nou edifici del Coll de la Botella com a nou punt de trobada per a l'usuari.

Per la seva banda, Ordino Arcalís també manté la tendència a l'alça. Després d'una Puríssima de rècord i beneficiada per un bon tou de neu nova que ha permès mantenir els gruixos entre els 60 i els 120 centímetres el transcurs del Nadal, l'estació ha acollit 24.000 persones, una xifra similar al de la darrera temporada, tot i una meteorologia poc favorable durant bona part de les vacances. Durant el període de Nadal, Any Nou i Reis, Arcalís ha augmentat la seva facturació en un 18%, ja que ha augmentat la despesa mitjana a l'estació, sobretot en restauració i a l'escola d'esquí. L'estació d'Ordino continua proporcionant pistes d'esquí i zones 'freeride' amb gruixos de neu que arriben a superar els 135 centímetres i que, amb les nevades de les últimes hores, s'han vist renovades per 50 centímetres de neu.