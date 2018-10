Fi de les vacances de Nadal i el turisme que ha passat el cap de setmana al Principat ha abandonat esgraonadament el país durant tota la jornada de diumenge, “sense incidències”, segons ha confirmat el cap de l'Àrea de Mobilitat, Jaume Bonell. Cap al migdia hi ha hagut un quilòmetre de retencions a la frontera del riu Runer, però, en general, la circulació ha estat fluida. Per la frontera francesa, al Pas de la Casa, la sortida també ha estat esgraonada, tot i que a la tarda s'ha patit més trànsit dens, sobretot, a causa de la forta nevada que ha obligat que els vehicles portessin equipaments especials. En tot cas, la neu no ha provocat el col·lapse de trànsit que es va patir el passat 27 de desembre, encara que cap a les nou del vespre s'ha hagut de tallar la circulació en ambdós sentits de la marxa a l'alçada de Racons, a Canillo, per neteja de la calçada.

La nevada ha començat a la matinada i no s'ha aturat durant tota la jornada a les parròquies altes. De fet, la previsió meteorològica indica que continuarà nevant durant tota la nit a partir de 1.400 metres d'altitud. Per als pròxims dies s'espera més neu i pluja. Aquest dilluns, el límit d’aiguaneu se situarà a 1.400 metres, i cap a 2.000 metres es preveuen gruixos suplementaris de 10 a 20 centímetres. Dimarts, el límit d’aiguaneu se situarà cap a 1.200 metres a la matinada i posteriorment pujarà a 1.500 metres. Dimecres hi haurà una treva i cap a finals de setmana es torna a esperar neu a les parròquies altes.

A falta de les dades definitives, Bonell ha recordat que fins al 4 de gener havien entrat al país 150.000 vehicles, i ha confiat que es compliran les previsions assenyalades. Segons Mobilitat, durant els dies de Reis s'havia calculat l'entrada de 100.404 vehicles que, sumats, als de la setmana de Nadal, s'eleven fins a gairebé 210.000 vehicles.

Bones dades d'ocupació

Quant a l'ocupació hotelera, el president de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), Manel Ara, ha comentat que fins al 4 de gener l'ocupació ha estat molt bona, i que a partir del dia 5 ha començat a disminuir. Amb tot, el percentatge de llits venuts en els establiments associats a l'UHA ronda el 80-85%. L'entitat està acabant de tancar les xifres definitives del 2017, que revelaran l'ocupació mitjana, que Ara calcula en un 57%, la facturació i l'augment de preus de les habitacions que s'ha aplicat durant l'any passat.