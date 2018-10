Davant de l'atenta mirada de centenars d'infants amb els ulls plens d'il·lusió, els Reis Mags han arribat a Ordino. Però abans de veure els més menuts, la primera parada obligada ha estat a la Casa Pairal per visitar els padrins i regalar-los un petit obsequi. Melcior, Gaspar i Baltasar han seguit el recorregut, tots tres en una sola carrossa i flanquejats per tres soldats a cavall i múltiples patges, fins arribar al Centre de Congressos d'Ordino. Un cop arribats, Ses Majestats han baixat de la carrossa i han començat a rebre l'escalf dels centenars de nens i nenes que els eperaven amb gran entusiasime.

Com autèntiques celebritats, els tres reis han tingut dificultats per entrar al Centre de Congressos, a cada passa que feien eren aturats per pares i petits que volien ser immortalitzats al costat dels tres màgics arribats de l'Orient. Precisament aquesta proximitat amb les estrelles de la nit és una de les raons que el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, ha apuntat per la forta afluència de gent. “Hem quasi doblat la participació de l'any passat i ens pensàvem que vindria menys gent”, ha dit. Mortés ha demanat als Reis que li portin salut per poder tirar endavant els projectes del comú i també ha demanat “que siguin molt bons amb el Govern perquè l'executiu ha sabut superar moltes dificultats”.

Finalment, Ses Majestats han aconseguit arribar fins a l'escenari del Centre de Congressos i s'han posicionat al lloc privilegiat per poder veure la representació d''Els Pastorets'. Un cop acabada, Melcior ha donat les instruccions als més petits perquè vagin a dormir “ben d'hora” i deixin una mica “d'aigua i menjar” perquè els camells i ells mateixos puguin recuperar forces i distribuir els regals per tot el món.

La comitiva s'ha tornat a posar en marxa i centenars de nens i familiars l'han seguit exultats fins arribar a la plaça Major, on s'ha repartit xocolata per a tothom i el tradicional tortell de Reis. En total, més d'una trentena de persones han participat de manera activa en l'arribada de Ses Majestats i aquests han repartit prop de 120 quilos de caramels.