Centenars de persones han desafiat el fred aquest divendres al vespre per presenciar l'arribada dels Reis Mags d'Orient al Pas de la Casa. Han arribat fent un descens per les pistes d'esquí dalt de dues màquines trepitjaneu i acompanyats per una espectacular baixada de torxes que han dut a terme els monitors d'esquí de Saetde. A més, la baixada de Ses Majestats també ha estat acompanyada d'un castell de focs d'artifici que els ha permès obrir-se pas entre el blanc de la neu.

Un cop han arribat a peu de pistes, s'han fet camí entre les més de 800 persones que els esperaven, molts d'ells infants, i han canviat de mitjà de transport, per recórrer els carrers del Pas de la Casa dalt de tres carrosses. Els reis, acompanyats d'una trentena d'infants que els han fet de patges, han repartit grans quantitats de caramels i han fet una parada a l'església, per adorar el nen Jesús. La festa ha acabat al centre esportiu, on Ses Majestats han repartit regals personalitzats a un bon nombre de nens i nenes.

La cònsol menor d'Encamp, Esther París, ha destacat l'elevat nombre de persones que any rere any s'aplega al Pas de la Casa per presenciar aquest acte màgic i espectacular. De fet, no només hi assisteixen famílies del Pas sinó també s'hi desplacen un bon nombre de ciutadans d'Encamp i una nombrosa representació de turistes que aquests dies fan estada al nucli encampadà coincidint amb les festes nadalenques.