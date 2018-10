La nit més màgica de l'any ha estat també la més multitudinària a Andorra la Vella i a Escaldes-Engordany amb la cavalcada de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient. Una riuada de persones s'ha aplegat al costat del recorregut de les setze carrosses, amb més de 400 participants entre infants, acompanyants i personal de seguretat de Protecció Civil i Emergències. S’han repartit més de 9.000 quilos de caramels.

La gran atracció ha estat l'espectacular carrossa del Rei Melcior, realitzada per l’artista i poeta lauredià Arnau Orobitg, amb un gran cavall amb ales, pintat amb colors clars i semblant al de la mitologisa grega: el Pegàs indomable, a més de tenir una mena de do, ja que cada lloc que trepitjava feia que de la seva petjada en sorgís aigua. La carrossa s’ha estrenat, amb molt èxit, en aquesta cavalcada al costat de les ja tradicionals dels 101 Dàlmates, Aladí, l'oest nord-americà, Bob Esponja, el bosc encantat (amb follets i menairons), la Bella i la Bèstia i la de la Unió Proturisme amb la pubilla d'Escaldes-Engordany (Jessica del Pozo), la pubilleta (Irene Denuzzo), la dama d'honor (Alba Cortés) i l'hereuet (Adrià Llobet) del 2017-2018. No hi han faltat personatges com Peter Pan, Mickey Mouse i el Piolet, la Violeta i l'Andi del Club Piolet d'Andorra Televisió.

El recorregut ha estat amenitzat pels 24 components del grup de batucada manresà Batrakes, sorgit de l’Associació de Joves La Gatzara, que hi han posat el ritme de percussió. Enguany també s’ha recuperat la tradició, que s’havia perdut feia anys, que els Reis Mags adoressin el Nen Jesús a l’església de Sant Pere Màrtir, a Escaldes-Engordany. Això ha estat en el tram final de la cavalcada, que ha deixat al seu pas una gernació de persones amb bosses de plàstic, paperines i cartrons per recollir uns caramels que també són aptes per al consum de persones celíaques o intolerants a la lactosa. La cavalcada, que s'ha desenvolupat amb fred però sense precipitacions, està organitzada pel comú d'Andorra la Vella i per la Unió Proturisme d'Escaldes-Engordany. El pressupost està al voltant dels 25.000 euros.