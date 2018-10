La consolidació de l’afluència turística prèvia a la crisi, acompanyada d’un augment dels preus de les habitacions aplicat recentment, indica que l’activitat econòmica al sector recupera el seu dinamisme i es donen les condicions per traslladar aquests beneficis al teixit comercial. És per això, que segons Demòcrates per Andorra (DA), cal reprendre l’anàlisi i fer un debat obert sobre el Pla estratègic de turisme de compres elaborat pel Govern, amb la finalitat de poder desenvolupar-lo i generar un model comercial que permeti fer avançar el sector en aquells espais on tingui camí per recórrer. “Som conscients que el sector comercial és essencial per a l’economia andorrana”, indica el partit taronja en un comunicat.

Per sostenir el seu argumentari, DA recorda que les compres continuen sent el principal motiu de visita al Principat: un 68,4% segons les dades del novembre del 2017 del departament d’Estadística. Aquest fet, unit a la reactivació del consum derivat de la recuperació econòmica, és “un escenari favorable per treballar en totes aquelles accions que permetin adaptar l’oferta comercial del país als nous hàbits i motivacions de compra dels nostres visitants”, diuen.

Consideren que el punt de partida de tot aquest treball ha de ser el Pla estratègic de turisme de compres, al darrera del qual hi ha un treball de diagnosi que s’ha de tenir en compte per a reposicionar i evolucionar, en cas que sigui necessari, elements de l’oferta comercial vigent. Indiquen, però, que el procés no es pot fer de forma aïllada i que els esforços del sector han de ser compartits.