L'estació d'Ordino-Arcalís va ser, durant la presentació de la temporada a principis del novembre passat, la mes optimista pel que fa a previsions de creixement en nombre d'esquiadors. Mentre que tant Grandvalira com Pal-Arinsal van situar en el 2% el creixement respecte a la temporada anterior, el director general d'Ordino-Arcalís es va aventurar amb un 4% d'augment (dels 184.000 esquiadors que van tenir l'hivern passat). A hores d'ara, i amb les festes a punt de finalitzar, s'ha constatat que les previsions no eren agosarades, ja que ja “estem en la línia d'esquiadors que ens havíem plantejat”, ha assegurat Ajona. Així mateix, i tenint en compte que està augmentant el consum que aquests esquiadors fan quan són a l'estació, fins a un 20% més de despesa que l'hivern passat, des d'Arcalís celebren que, de moment, “estem per sobre dels objectius marcats” a l'inici. Un fet que permet ser optimistes per a la segona part de la temporada.

Però no ha estat fàcil arribar fins aquí, fet que fa que sigui més destacable aquesta superació de les previsions, ha subratllat Ajona. Els motius, una meteorologia que no ha estat benèvola. “El desembre no ha estat fàcil”, tant pel que fa al pont de la Puríssima com als primers dies de Nadal, concretament el 27, 28 i 29 de desembre. Dies d'elevada afluència per excel·lència, que van estar “penalitzats” per les condicions meteorològiques. Però els dies 30, 31 i 1 de gener “van ser més forts de l'habitual”, fet que va ajudar a equilibrar els dies anteriors. Aquest cap de setmana de Reis, encara fort pel que fa al nombre d'esquiadors però on les previsions del temps no són favorables, marcarà si s'acaben les festes per sobre de l'hivern passat o en una línia similar, ha plantejat Ajona.

L'important, amb tot, és aquest augment de la despesa que deixen els esquiadors, que a finals de desembre el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, va establir en un 10% de més, però que ja se situa pel voltant del 20%. Un consum que creix en tots els serveis, ha explicat Ajona, tant restauració, com escola d'esquí, botiga i lloguer de material. “És el camí que hem de seguir”, ha manifestat, perquè les dimensions de l'estació fan que no es pugui créixer molt en volum. Amb el pla director, ja en marxa, “la nostra aspiració no és que el volum de clients creixi una barbaritat, sinó de manera progressiva”, mentre que pel que realment s'aposta és pel “creixement de la despesa” d'aquests. Per aquest motiu es treballarà per millorar el nivell dels serveis oferts dins de l'estació i poder justificar així un nivell superior de preus. Aquesta ha estat l'estratègia de les darreres quatre temporades (les que fa que Ajona és director) i “funciona”, ha assegurat.