Com afrontes la costa de gener? Com de buida està el teu compte bancari? De fet, com de buida estarà en passar les rebaixes? Un estudi realitzat per Fintonic afirma que els espanyols gastaran una mitjana de 97 euros durant el proper període de descomptes i que, a més, la majoria d'ells aniran a parar Inditex.

Precisament les marques d'aquest grup avançaran les seves rebaixes a la nit del dia de Reis -6 de gener- a partir de les 22.00 hores, segons indica Europa Press.

segons aquest mitjà, la despesa destinada a " Zara, Bershka, Oysho, Stradivarius o Massimo Dutti suposarà una mitjana de 88 euros, molt superior als 56 euros del Grup Cortefiel, els 50 euros que s'invertiran tant a Mango com a Primark, els 48 euros de Kiabi, els 43 euros d'H & M i els 36 euros de C & a ".

Així, Inditex -i Zara en particular- es consolida a tot el territori nacional després de signar una excel·lent campanya de Black friday . El grup liderat per Amancio Ortega només serà superat per Primark en tres punts de la geografia espanyola: Múrcia, la Rioja i Balears.

A més, els compradors del País Basc, Madrid i Galícia seran els més actius amb una mitjana de 137, 119 i 106 euros respectivament, mentre que Castella i Lleó, Canàries o la Rioja amb dades per sota dels 84 euros.