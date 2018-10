La variació interanual estimada de l’Índex de Preus al Consum (IPC) al mes de desembre del 2017 és del 2,6% positiu, segons el càlcul de l’indicador avançat que ha facilitat el departament d'Estadística del Govern. En cas de confirmar-se, l’indicador, que representa un càlcul previ de l’IPC, es mantindria estable respecte a la variació interanual del novembre, que també va ser del 2,6%. L’IPC avançat es calcula amb el 98% dels preus del desembre entrats, per la qual cosa la variació final, que es farà pública el proper dia 18, no s’espera que sigui considerable.

D'altra banda, l’IPC avançat d’Espanya del mes de desembre del 2017 se situa en l'1,2%. En cas de confirmar-se, suposaria una disminució de cinc dècimes respecte al mes de novembre. Aquesta reducció s'explica perquè els carburants han pujat menys del que estava previst. D'aquesta manera, els preus a Espanya acaben l'any per sota de l'increment salarial pactat en conveni, que era de l'1,43% fins al mes de novembre.

Des d'Estadística es recorda que l'IPC avançat es calcula amb l’objectiu d’aportar la mateixa informació, en temps i qualitat, que les dades publicades pels instituts d’estadística de la UE. Per al seu càlcul, se segueix la mateixa metodologia utilitzada per al càlcul de l’IPC, amb la diferència que es fa amb el 98% aproximat dels preus de desembre entrats i per a les sèries de preus que encara no han estat enquestades, s’utilitza el mateix preu del mes anterior.