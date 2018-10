De reina de Upper East Side a reina de la signatura low cost ho ha tornat a fer!

l'estiu passat va aconseguir que es reedités la dessuadora probablement més instagrameable en l'univers fashionista. Tot just fa uns dies parlàvem de una altra de les adquisicions de la socialité, es tractava d'un bossa bandolera de festa, que com es podia esperar va ser tot un èxit!

És un referent d'estil i Zara ho sap, no podria tenir una ambaixadora més poderosa. La "it girl" torna a lluir una de les peces de la firma espanyola pels carrers de Nova York i no hi ha ningú com ella per fer-les brillar.

Més glamurosa que l'anterior, amb lluentons i estampada, 'a punt per anar-se'n de party!

Si esperàveu que per aconseguir-la era qüestió de butxaca, us avancem que esteu equivocades: 29,95 & euro; és el preu d'aquesta meravella.

Ah, ja s'està esgotant!