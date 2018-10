La plataforma sindical es presentarà a la propera reunió de la comissió consultiva de la reforma de la Llei de la Funció Pública amb l'acceptació del Govern, segons fonts dels sindicats, a negociar tres punts que abans no havia volgut tractar. Són l'estudi sobre la possible participació dels sindicats en els processos d'elecció del personal, la possible jubilació a partir del 65 anys i un aspecte contemplat en l'antiga llei però no en la reforma i que fa esment a no baixar del 75% del salari en cas de reubicació, accident laboral o malaltia. A més, la plataforma sindical demana que el preu dels quinquenis sigui proporcional al dels triennis, que hi hagi una nomenclatura de funcionaris, l'exclusivitat lliure o pagada, la publicació de les graelles salarials i les vacances adequades al calendari laboral i no només de 30 dies anuals a Educació, la jornada de 35 hores i l'acceptació de totes les demandes vinculades a la representació sindical.

A la reunió d'aquest dijous, la plataforma sindical ha tractat els tres punts abans esmentats i que havien de constar a l'informe que ha d'acompanyar el text de la reforma de la Llei de la Funció Pública. El text, impulsat pel Govern, i nascut amb l'objectiu d'assolir el màxim consens, havia d'entrar a tràmit parlamentari aquest mateix mes de gener. Els sindicats, però, es van negar a firmar l'informe, cosa que va provocar un trencament total que ja s'anava intuint. Ara el Govern intenta reconduir la situació acceptant la negociació de tres punts.

En el decurs de les trobades, els representants sindicals dels treballadors públics ja van mostrar el seu desacord en la supressió del complement dels triennis que deixarà pas a un de quinquennis que, segons fonts sindicals, suposa una rebaixa dels ingressos. Des del Govern, però, sempre s'ha defensat que hi haurà l'adequada compensació econòmica pels funcionaris que demostrin molta implicació i motivació en el seu lloc de treball. No obstant, els representants sindicals temen que aquesta mesura privilegiï els funcionaris pròxims a Democràtes per Andorra (DA), la formació que governa.