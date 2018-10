Científics del Laboratori de Biologia Molecular del Consell d'Investigació Mèdica del Regne Unit han demostrat que l'alcohol danya l'ADN i augmenta el risc de càncer, en base a un estudi elaborat en ratolins i que ajuda a explicar per què beure augmenta el risc d'aquesta malaltia.

el consum d'alcohol augmenta el risc de desenvolupar un total de set tipus de càncer: mama, intestí, fetge, boca, gola, esòfag i laringe, segons una informació procedent d'aquest laboratori britànic i de la qual es va fer ressò l'agència estatal SINC.

Un nou estudi finançat en part pel Cancer Research del Regne Unit i publicat a la revista 'Nature' ha usat ratolins per mostrar com l'exposició al alcohol condueix a un dany genètic permanent.

Investigadors del Laboratori de Biologia Molecular del Consell d'Investigació Mèdica (MRC, per les sigles en anglès) del Regne Unit van donar alcohol diluït (etanol) als ratolins. Després van utilitzar l'anàlisi cromosòmica i la seqüenciació de l'ADN per examinar el dany genètic causat per l'acetaldehid, un químic nociu que es produeix quan el cos processa l'alcohol.

Així, van descobrir que l'acetaldehid pot trencar i danyar l'ADN dins de les cèl·lules mare sanguínies, el que provoca la reorganització dels cromosomes i l'alteració permanent de les seqüències d'ADN dins d'aquestes cèl·lules.

cal comprendre com es fa malbé el disseny d'ADN dins de les cèl·lules mare perquè, quan les sanes es tornen defectuoses, poden provocar càncer, segons reflecteix l'estudi.

Ketan Patel, autor principal de l'estudi i científic del MRC, ha apuntat que "alguns càncers es desenvolupen a causa del dany de l'ADN en les cèl·lules mare, el que indica que beure alcohol pot augmentar aquest risc ".

l'estudi també va examinar com el cos tracta de protegir-se contra les lesions causades per l'alcohol. La primera línia de defensa és una família d'enzims trucades aldehid deshidrogenases (ALDH), que descomponen l'acetaldehid nociu en acetat, que les nostres cèl·lules poden utilitzar com a font d'energia.

A tot el món, milions de persones , sobretot les del sud-est asiàtic, no tenen aquests enzims o tenen versions defectuoses d'elles. Per tant, quan beuen s'acumula acetaldehid, el que provoca una pell enrojolada i també fa que se sentin malament.

En la investigació, quan als ratolins que no tenien l'enzim ALDH crítica (ALDH 2) es va administrar alcohol, es va produir un dany d'ADN quatre vegades més gran en les seves cèl·lules en comparació amb els ratolins amb l'enzim ALDH2 totalment funcional.

la segona línia de defensa utilitzada per les cèl·lules és una varietat de sistemes de reparació de l'ADN que, la majoria de les vegades, els permet reparar i revertir diferents tipus de lesions. Però no sempre funcionen i algunes persones porten mutacions, el que significa que les seves cèl·lules no poden dur a terme aquestes reparacions amb eficàcia.

MÉS QUE UNA SIMPLE RESSACA

< p> "el nostre estudi destaca que no processar alcohol de manera efectiva pot conduir a un major risc de problemes relacionats amb l'alcohol i, per tant, certs càncers. Però és important recordar que els sistemes d'eliminació d'alcohol i reparació de l'ADN no són perfectes i l'alcohol pot causar càncer de diferents maneres, fins i tot en persones els mecanismes de defensa estan intactes ", va afegir Patel.

Per la seva banda, Linda Bauld, experta en prevenció del càncer del Cancer Research del Regne Unit, ha precisat que aquesta investigació "ressalta el dany que l'alcohol pot causar en les nostres cèl·lules; a algunes persones els costa més que una simple ressaca. Sabem que l'alcohol contribueix a més de 12.000 casos de càncer al Regne Unit cada any, de manera que és una bona idea pensar en reduir la quantitat que es beu ", ha conclòs.