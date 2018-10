Abril Lorenzatti, amb tan sols 17 anys entra al llibre Guinness amb magnificència i amb un dels records més complicats del món, com és tenir el cabell més llarg del món , ja que competeix amb totes les persones del món per això, tant homes com dones.

El seu pèl aconsegueix els 1.52 metres de longitud i per a la seva cura, la jove explica que no fa res especial, xampú i condicionador simplement, com la majoria de persones amb els cabells una mica llarg.

Relata diverses anècdotes en el procés de deixar créixer els cabells, segons explica l'última vegada que l'hi va tallar l'hi van deixar a l'estil 'Matilda' com en la pel·lícula, cosa que no li va agradar gens i va ser llavors quan va decidir deixar-ho créixer. Entre les anècdotes destaquen diverses curioses, com ara "Quan pujo o sota les escales he de recollir-lo, perquè puc ensopegar-o poden pisármelo" o "Quan fa una mica de vent he de tenir-ho ben ajustat, si no és incontrolable ".