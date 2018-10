L'any passat es van fer 700 matriculacions de vehicles més que el 2016. S'ha passat dels 3.852 (2016) als 4.552 (2017), cosa que suposa un augment de 700, amb una variació del 18,2%. Aquesta dada també confirma la recuperació econòmica després d'un període d'alentiment. Els vehicles amb gasolina són els que tenen un creixement més alt amb 2.301, un 38,5% més que el 2016 (1.661 i una diferència de 640). També donen dades positives els de gasoli (1.661 el 2016 per 1.922 el 2017), elèctrics 100% (84 i 102), híbrid gasolina no endollable (45 i 60), híbrid gasoli endollable (0 i 1), híbrid gasolina no endollable (0 i 1) i sense carburant (104 i 114). A la part negativa només hi ha el descens de matriculacions de vehicles híbrids de gasolina endollables, que han passat dels 82 (2016) als 51 (2017) amb un 37,8% menys.

Com ja és habitual, una part important de les vendes s'han fet durant la Fira d'Andorra la Vella, que és un dels millors aparadors del sector automobilístic. Pel que fa al mes de desembre, s'han matriculat 383 vehicles, la qual cosa suposa un augment del 17,1% respecte al mateix mes de l'any anterior (327), segons les dades facilitades aquest dijous pel departament d'Estadística i que confirmen la tendència de la resta del 2017.

Els vehicles que més s'han matriculat durant el mes de desembre són els de gasolina (169), seguit dels de gasoli (169) i dels elèctrics i sense carburant, amb set cadascun. De les 383 matriculacions del mes passat, 300 corresponen a turismes, 40 a motoclicletes i ciclomotors, 29 a camions i camionetes i 14 a altres. Pel que fa a les dades mensuals ajustades, és a dir, les que apareixen un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l'any, les matriculacions de vehicles durant el mes de desembre presenten una variació mensual positiva del 0,8%.