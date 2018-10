A Escaldes-Engordany, i previ a la cavalcada, el Carter Reial recollirà les cartes de la mainada a la plaça Coprínceps, a les 12 del migdia. Per als que no puguin assistir-hi, tindran l'oportunitat de donar la carta amb els regals desitjats durant la mateixa cavalcada, que començarà a les 18 hores iniciant el recorregut a la plaça escaldenca dels Dos Valires. Desfilarà per les avingudes Carlemany i Meritxell fins arribar a la plaça del Poble d'Andorra la Vella, cap a les 20.30 hores aproximadament. Hi participaran més de 600 persones.

A Ordino, Ses Majestats faran acte de presència a l'Andorra Congrés Centre a partir de les 19 hores, tot i que una hora abans aproximadament faran parada a la Casa pairal per saludar els padrins. Ja al Centre de congressos, els infants els donaran la benvinguda amb la representació d''Els Pastorets'. Un cop aquesta finalitzi, la cavalcada continuarà fins a l'església parroquial, i s'oferirà coca i xocolata a la plaça Major, cap a les 20 hores.

A Encamp, els Reis Mags es dupliquen, així com els patges i follets que els acompanyen per repartir caramels als infants. A Encamp la cavalcada desfilarà a partir de les 18 hores pels carrers de la vila, fins arribar a la plaça dels Arínsols. Al Pas de la Casa, l'aparició dels tres reis serà singular, ja que arribaran esquiant pels volts de les 18 hores, per la pista d'esquí Directa de Grandvalira, amb castell de focs d'artifici i un descens de torxes inclòs. Un cop a baix, agafaran un tot terreny i carrosses per anar fins al Centre esportiu.

Anant ara a Sant Julià de Lòria, l'arribada dels Reis Mags està prevista també a les 18 hores davant de l'antiga Casa Comuna, on faran la tradicional adoració de l'infant Jesús. Seguidament, rebran les cartes dels nens i les nenes al Centre cultural i de congressos lauredià. A Sant Julià repetiran presència l'endemà, a les 11.30 hores, ja que participaran a la tradicional missa jove a l'església parroquial.

Finalment, a Canillo la cavalcada sortirà a les 18 hores des del telecabina de Grandvalira i arribarà fins la plaça del Prat del Riu. I a la Massana recorreran l'eix comercial des del Prat Gran del Colat i acabaran a la plaça de les Fontetes (a partir de les 17 hores). Allà el cònsol major, David Baró, serà l'encarregat de rebre els Reis de l'Orient, i els lliurarà la clau mestra que obre totes les llars de la Massana.