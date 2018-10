Dia de nervis, emoció, llàgrimes i companyerisme el que es va viure a les cuines de MASTERCHEF Junior. Una gala en què hi va haver pràcticament de tot i en la qual els petits concursants van haver de donar el màxim i demostrar la seva versatilitat a l'hora de cuinar.

Adexe i Nau alegrar als nens

els joves cantants van obrir el programa donant un consell als nens i portant productes de Sud-amèrica per a la primera prova de la nit. En ella, Maria i Juan Antonio, que va meravellar amb una rica pastís , van ser els dos millors plats i per tant, els capitans del següent repte.

Juan Antonio es va veure superat en el repte

Juan Antonio no va tenir el seu dia en la prova per equips i el mateix noi ho va reconèixer al final del mateix. No va aconseguir capitanejar ni donar el màxim pels seus companys , i l'estar tan sol tres membres per fer el repte els va passar factura. A més, se'ls van cremar les truites un parell de vegades, sent un gran handicap per a ells que els va restar temps per fer els altres pintxos i que els va costar finalment la prova.

Maria Arias i Héctor, tornen a les cuines

Mentre els seus companys feien els pintxos, tots els concursants eliminats amb anterioritat de MASTERCHEF Junior tornaven per intentar entrar de nou en el programa. Ells van ser encarregats de fer les postres, i després de moltes llàgrimes, sofriments, cremades, companyerisme i una dura decisió, finalment Maria Arias i Héctor, van ser els repescats. En no haver participat en cap de les dues proves anteriors, tots dos passen a les semifinals , igual que Maria , que en tenir més punts, va passar també a les semis.

El temps compta ??b>

La prova d'eliminació va ser bastant diferent i peculiar. Es va realitzar una subhasta per temps en el qual els concursants van licitar per ingredients a canvi del temps. Juan Antonio va ser el mes hàbil i va aconseguir el que volia i, a més, amb el menor temps gastat de tots. Fernando va intentar gastar el temps dels altres licitant quan ell no els volia els productes i gairebé li va sortir bé . A Mara el va deixar tan sols mitja hora de cuinat, però, ell es va quedar amb tan sols 15 minuts per a realitzar unes anques de granota que els va faltar temps. J uan Antonio va sorprendre al jurat i va ser el que més puntuació va obtenir amb unes llenties en les que va incloure les potes de gall.

Finalment, Mara i Fernando van abandonar les cuines al tenir les puntuacions més baixes del repte. La setmana que ve seran les semifinals, i els concursants hauran de demostrar, una altra vegada més, que mereixen estar entre els millors del concurs.