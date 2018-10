Arran dels fets que van tenir lloc al Pas de la Casa la matinada de l'1 de gener en el marc d'una baralla nocturna i arran de fer-se públiques unes imatges enregistrades per una càmera de seguretat on s'aprecia que dos agents de circulació haurien marxat deixant un home a terra en un aparent estat d'embriaguesa, el comú d'Encamp ha informat que prendrà les mesures escaients un cop disposi de les conclusions de la investigació que està duent a terme tant la corporació com el Cos de Policia.

El cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, en declaracions a l'ANA, creu que no es pot valorar el succeït pel fragment de vídeo que s'ha fet públic, ja que no reflecteix tot el que va passar, i ha lamentat que a través de les xarxes socials s'hagin extret conclusions sense coneixement de causa. De fet, la policia ja ha obtingut una còpia de tot l'enregistrament que va fer la càmera de seguretat per analitzar els fets. El cònsol considera que cal esperar que es completi la investigació, ja que els agents de circulació encara estan pendents de declarar i “se'ls ha d'escoltar”.

Torres, que ha pogut parlar amb els agents, ha explicat que estaven traslladant un vehicle amb la grua quan es van adonar que s'estava produint una baralla al carrer. Els agents van parar i van alertar la policia, que els van comunicar que es desplaçaven al lloc dels fets, i van separar les persones que s'estaven barallant. Després d'intervenir, van marxar, i el cònsol ha afegit que “no sé si es van adonar si una de les persones, a causa de l'estat en què es trobava, va caure”. En tot cas, Torres ha assegurat que, pel que han pogut veure a les imatges, “des del moment en què marxen els agents de circulació fins que arriba la policia, passa només un minut”. En aquest sentit, el cònsol afegeix que “no el deixen abandonat com potser sembla en el vídeo” i que, per tant, “s'ha de veure tot el vídeo per analitzar els fets amb coneixement de causa”.

A més, el comú ha advertit el propietari de l'establiment on es va fer la gravació que les càmeres de seguretat poden enfocar les entrades dels locals però no els llocs públics, de manera que se li ha demanat que canviï la orientació de la càmera. “En cas que no ho faci ja veurem quines mesures hem de prendre per actuar al respecte”, ha afegit.

El comú, que també ha difós un comunicat sobre els fets, lamenta l'alarma social que ha generat la difusió de les imatges i considera que no reflecteixen el paper que hi van jugar els agents comunals. Igualment, recorden que qualsevol agent d'ordre públic ha d'estar plenament al servei del ciutadà”.