Varietat d'inflables, llits elàstics, jocs d'equilibri, videojocs i simuladors fan les delícies dels més petits en una nova edició del Saló de la Infància i la Joventut d'Andorra al Pas de la Casa. Tenint en compte que l'espai del complex esportiu del nucli encampadà és més reduït que l'espai que s'habilita a Encamp, no s'han pogut traslladar la totalitat de les atraccions, però sí les que més acceptació han tingut. Tampoc hi falten la zona de ludoteca per als infants més petits o els tallers i els espectacles, com el de màgia que ha tingut lloc aquest dimecres a la tarda.

L'activitat estarà instal·lada al Pas de la Casa fins el 5 de gener, després de passar per Encamp, on ha assolit gairebé 6.000 visitants. El cònsol major, Jordi Torres, s'ha mostrat satisfet per l'afluència aconseguida, i espera que durant els tres dies de saló al Pas s'aconsegueixin un miler més de participants, de manera que es puguin complir les previsions inicials d'arribar als 7.000 assistents.

Tal com ha destacat Torres, al Pas de la Casa la vintena d'atraccions atreuen molts infants que resideixen en aquest nucli però també molts turistes, fins i tot alguns que repeteixen d'altres anys, de manera que “es compaginen molt bé els dos tipus de públic”.