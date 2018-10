Amb l'objectiu de rellançar i reforçar la cooperació bilateral entre Andorra i Bèlgica i també per rebre el suport belga en les negociacions de l'acord d'associació, aquest dimecres a la tarda el vice-primer ministre i ministre d’Afers Exteriors i Europeus de Bèlgica, Didier Reynders, ha realitzat una reunió de treball amb la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach. Reynders ha explicat als mitjans, després de la trobada, que durant la reunió ha volgut mostrar el suport belga perquè Andorra pugui aconseguir un període de transició llarg pel que fa a l'aplicació del futur acord d'associació entre el Principat i la Unió Europea. A nivell tècnic, el ministre belga ha mostrat també el seu suport per col·laborar i ajudar en l'adaptació i adequació de les normatives europees a Andorra. “El més important és respectar el mercat interior i el principi de les quatres llibertats en matèria de lliure circulació, tant en béns, capital, serveis com persones”, ha destacat Reynders.

En aquest sentit, ha destacat que cal definir molt bé com s'aplicaran les normes de lliure circulació i les competències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en referència als drets dels ciutadans. La reunió amb Ubach també ha servit per posar sobre la taula i avançar en les negociacions entre ambdós països perquè el conveni de no doble imposició, que es va iniciar el mes d’octubre, pugui ser una realitat abans que s'acabi el nou any. Aquest acord ha de servir per potenciar la cooperació econòmica i turística, amb més inversions, entre Bèlgica i Andorra.

D’altra banda, durant la reunió també s’ha tractat el conveni de cooperació policial entre autoritats belgues i andorranes que es va signar el mes de juny del 2016. En el marc del conveni, durant el mes de novembre una delegació de la policia belga es va desplaçar a Andorra per compartir coneixements amb la policia andorrana, i ja es preveu una segona trobada que tindrà lloc a Bèlgica. A més, la policia de Bèlgica elaborarà un pla de formació dirigit específicament als grups d’intervenció i adaptat a les especificitats d’Andorra. Després de la reunió amb la ministra d'Afers Exteriors, el vice-primer ministre belga s’ha reunit amb el cap de Govern, Toni Martí, i ha signat al llibre d’or.