El consell de ministres, a proposta del titular d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha aprovat el Reglament d'ampliació de la quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2017-2018, en el sector de les agències de viatges. L'ampliació, d'un total de 30 autoritzacions de sojorn i treball, dona resposta a la demanda del sector, que ha vist reactivada la seva activitat.

El mes d'octubre, el Govern va aprovar el Reglament de quota especial per a 3.787 autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2017-2018, un 15,42% més que la temporada anterior, de les quals 40 estaven destinades a agències de viatges. A dia d'avui ha quedat exhaurit el nombre global d'autoritzacions que podien ser acordades mitjançant aquest reglament, motivat per una reactivació del sector de les agències de viatges i també per l'obertura recent de nous establiments. D’aquesta manera, tal com preveu la Llei d’Immigració, s’ha aprovat el Reglament d’ampliació de la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals del sector de les agències de viatges per a la temporada d’hivern per un nombre global de 30.

El nombre total d'autoritzacions d'immigració temporals que es poden lliurar és de 25 i el nombre total d'autoritzacions de treball temporal de fronterer que es poden lliurar és de 5. Dins el nombre global d'autoritzacions fixat, es pot concedir un nombre màxim de 15 autoritzacions a nacionals d'estats que no siguin membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.