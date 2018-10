Segons consta a l'edicte, i després de la cessació de pagaments i fallida d'Ordino Studios, la batlle ha declarat “dissolta i liquidada de ple dret la societat”. Així, es requereix al Govern que inscrigui la dissolució d'Ordino Studios al registre de societats i la faci constar com a liquidada.

Ordino Studios es va declarar en fallida el 2013 i va deixar a una trentena de persones al carrer, moltes de les quals s'havien contractat de manera il·legal. En paral·lel, aquell mateix 2013 el seu gerent, Jordi Albà, va ser detingut per la Policia per un presumpte delicte patrimonial, arran d'un frau que hauria comès sent president de la Societat de drets d'autor i drets veïns (Sdadv). La societat, que va rebre crèdits preferents per part del Govern, estava ubicada al Centre de Congressos d'Ordino.

A l'edicte del BOPA, i com a conseqüència, també es declara finalitzat el procediment concursal contra la societat i contra Albà, “recuperant els creditors l'exercici individual de les seves accions”. Albà estava acusat de delictes majors continuats d'apropiació indeguda, d'administració deslleial i d'utilització temporal de béns públics. La justícia l'ha citat en diverses ocasions però es troba en parador desconegut.