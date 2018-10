Els agents de la Benemèrita ??b> van ser avisats que un passatger havia abandonat una aeronau que acabava d'aterrar aparentment indignat per haver d'esperar més de mitja hora per a poder sortir del avió, el passatger va decidir prendre la llibertat d'obrir una de les portes d'emergència , obrir-la i sortir per l'ala de l'avió per abandonar l'aparell.

l'escena va ser gravada per un altre passatger i la reacció de les xarxes no s'han fet esperar massa.