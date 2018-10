Un miracle per començar l'any, s'ha produït a la ciutat de Taiwan (Xina), on un ancià de 70 anys cau de manera accidental al metre just abans de la seva arribada a l'estació en la qual se situava.

El maquinista del tren no pot parar a temps, a causa de la proximitat amb la qual es va produir la caiguda i, com es pot veure en el video, el atropella de manera violenta, amb un cop a la part posterior del cap, just abans que l'ancià desaparegués de la imatge.

Segons informa Daily Mail, l'ancià de 70 anys ha resultat il·lès de l'accident i, tot i que té diversos traumatismes greus al cap, no es tem per la seva vida, el que va poder haver estat una tragèdia, va acabar per quedar- en una mera anècdota, per sort.