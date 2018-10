Demòcrates per Andorra destaca l’aposta en inversions reals que, per a l’any vinent, ha aprovat el comú d’Andorra la Vella amb un volum total de 14,3 milions d’euros que es destinaran a projectes com la remodelació de les avingudes Meritxell i Príncep Benlloch, dues grans artèries de la capital. Així ho expliquen a través d'un comunicat fet arribar a la premsa. De forma paral·lela, també apunten que les xifres d’enguany no renuncien a donar continuïtat a projectes de desplegament de serveis com ara la separativa d’aigües que calia abordar de forma inajornable.

La millora dels equipaments i infraestructures urbanes es materialitza també en la remodelació de l’avinguda d’Enclar, l’ampliació del carrer Dr. Vilanova i l’embelliment de diversos carrers i places de la parròquia, segons DA.

Per tot això, la formació política que té la majoria a Andorra la Vella indica que la capital és una mostra clara de la dinàmica en la qual està submergida el país, “acompanyada per un context econòmic més favorable que permet als equips comunals en mans de DA implementar els objectius de programa per a aquest mandat just quan se’n compleix l’equador”.