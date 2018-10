Els àpats abundants, el major consum d'alcohol i la menor activitat física que acompanyen les celebracions nadalenques, així com un canvi en les rutines i hàbits, poden tenir conseqüències per a la salut, com l'augment del colesterol, que pot pujar els seus nivells fins a un 10% per aquests afartaments.

Així ho afirma la doctora Petra Sanz, membre del Consell d'Experts de la Fundació Espanyola del Cor (FEC): "Sempre és un bon moment per a la conscienciació; més ara, ja que els excessos acumulats durant les festes de Nadal poden afavorir un augment del colesterol de fins a un 10%. M'atreviria a dir que pràcticament el 100% de les persones que després del nadal han tingut excessos en la dieta tindran un augment del colesterol, sempre depenent de l'activitat física que facin ".

Per això, els experts insisteixen en no tenir el colesterol a més de 200 mg / dl i recorden que el colesterol alt és un dels factors de risc més determinant és en el desenvolupament de la malaltia cardiovascular.

Una de cada dos espanyols presenta nivells de colesterol superiors als recomanats (més de 200 mg / dl), segons l'Estudi de Nutrició i Risc Cardiovascular d'Espanya (Enrica ). El 54% d'aquest segment de la població no és conscient de la problemàtica ni pren mesures per reduir-lo.

Els experts es sorprenen que aquest enemic silenciós afecti avui dia a la meitat de la població espanyola adulta, i tot i així, la majoria no ho vegi com una cosa seriosa i prengui mesures per reduir-lo. Entre elles, els cardiòlegs proposen seguir una alimentació rica en vegetals, fruita i fibra i baixa en greixos saturats, evitar el consum d'alcohol, fer alguna activitat física regular i moderada, com caminar a menys de 45 minuts al dia. i consumir aliments reductors de colesterol alt, com els lactis enriquits amb esterols vegetals.