La reina del Upper East Side és fan incondicional de Zara . L'hem vist en nombroses ocasions lluint peces low cost de la signatura, peces que ràpidament han penjat el cartell de "Sold Out" . És un dels icones d'estil més influents del planeta ??b>, per la qual cosa no és d'estranyar que tot el que toca es converteix en or.

La socialité ha escollit aquest cop 1 bandolera bombonera amb lluentons d'estrelles i serrells, i és que com ens agrada que Olivia aposti per firmes aptes per a les nostres butxaques.

El va combinar amb un look total black deixant a aquest increïble bossa de Zara com a protagonista indiscutible ' aposta pel Brilli Brilli!

Aquesta preciositat només costa 35,95 & euro; ¡Fes-te amb ell!