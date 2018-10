El Servei de Circulació del comú d'Andorra la Vella s'ha reestructurat amb l'objectiu de fer-lo més eficient i incrementar el nombre d'agents al carrer, sobretot en èpoques de màxima afluència turística. Per això desapareix el Servei d'Atenció al Públic, que fins el dia 31 de desembre estava situat a la plaça Lídia Armengol, i se'n reubica el personal.

Des d'aquest dilluns, els tràmits relacionats amb el Servei de Circulació es duen a terme únicament a la planta baixa del comú, com la resta de tràmits comunals. D'altra banda, un altre dels canvis està relacionat amb els vehicles retirats per la grua, que els usuaris hauran de recuperar directament a l'aparcament Prat de la Creu-Centre Ciutat amb el pagament previ de la sanció al mateix espai.

Aquesta no és l'única novetat en l'àmbit de circulació que presenta aquest any Andorra la Vella. També s'instal·laran barreres a cinc aparcaments. Es tracta del d’Enclar, el del Cedre, el de la Serradora (el que es fa a la zona de la Plana de Santa Coloma), el de Bonavista i el que estarà tot just al darrere de l’estació d’autobusos. L’import per a la col·locació d’aquestes barreres és de 268.000 euros.

En relació a l'aparcament de la Serradora, cal esmentar que estarà enllestit en unes setmanes. La voluntat de la corporació, de fet, és que estigui en funcionament quan comencin les obres previstes a la zona. D'aquesta manera, segons expliquen des del comú, és previst que aquests treballs estiguin enllestits a finals de gener o principis de febrer.