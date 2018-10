Crèdit Andorrà llança ‘Supporting’, un nou canal a les xarxes socials dedicat als patrocinis esportius. Les xarxes on es poden trobar els perfils són Facebook (Crèdit Andorrà Supporting), Twitter (@CreditSupport_), Instragram (@creditandorrasupporting) i Youtube (Crèdit Andorrà Supporting).

Aquest projecte neix amb l’objectiu d’oferir als usuaris informació detallada i immediata de les competicions i altres esdeveniments patrocinats per Crèdit Andorrà, com poden ser les Crèdit Andorrà GSeries, els campionats d’esquí alpí, les carreres de muntanya o les competicions de BTT, entre d’altres. En aquests perfils també es difondran els valors que comparteixen Crèdit Andorrà i les diferents entitats patrocinades.

Les Crèdit Andorrà GSeries seran la primera competició que ja es podrà seguir des d’aquests nous perfils, amb material inèdit i exclusiu, fotografies, vídeos i retransmissions 'realtime'.

Per acompanyar el llançament d’aquests nous perfils a les xarxes socials, s’ha posat en marxa una campanya per trobar el Supporter ideal. Una persona que visqui i entengui l’esport com a forma de vida i que pugui col·laborar en la gestió d’aquests perfils. Els candidats han de superar el repte de deixar la seva candidatura en una bústia que es troba a 2.467 metres, a la Tosa dels Espiolets, al sector el Tarter de Grandvalira. Per tots aquells que no puguin desplaçar-se fins al punt en qüestió però també vulguin tenir l’ocasió de convertir-se en el Supporter ideal, podran deixar el seu CV en els punts habilitats a les oficines de Crèdit Andorrà.